Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz

Yusuf:

Yav arkadaş bir insan olmayı öğrenin de tarafgirliği bırakın... insan olarak bu ligler neden ertelenmedi de bir hafta sonra uyanıp tamam ertelensın kararı çıktı.... birileri böyle hasta olunca , keşkelerle yaşamaktan bıktık.... insan olup empati kuralım.... Fatih terim geçmiş olsun....