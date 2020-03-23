Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tepkiler dinmiyor. Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'in paylaşımları sonrası bir paylaşım da Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan geldi.
Şükrü Hanedar, Twitter'den paylaştığı mesajda Merve Çetin'in tweetini alıntılayarak "Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
Hanedar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
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