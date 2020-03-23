Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Son Dakika Spor

Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz

29 dakika önce

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten üst üste paylaşımlar geldi. İdari Menajer Şükrü Hanedar, "Hesap vereceksiniz" diyerek sert tepki gösterdi.

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tepkiler dinmiyor. Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'in paylaşımları sonrası bir paylaşım da Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan geldi.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

Şükrü Hanedar, Twitter'den paylaştığı mesajda Merve Çetin'in tweetini alıntılayarak "Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Hanedar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:15 

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YORUMLAR (20)
  • Vatandaş kamil: Dunya bu salginla boğuşuyor. Bunlar hesaplama derdinde. İlla hesap sormak istiyorsan git Çinliler hesap sor bayan cocuk terim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • dadaş : TFF bunun hesabını versin herkez salak bir tff mi akıllı hoca uyarmıştı TFF tep yekün istifasını versin biraz gururları varsa gerci onlarda gurur ne arar demi Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Yusuf: Yav arkadaş bir insan olmayı öğrenin de tarafgirliği bırakın... insan olarak bu ligler neden ertelenmedi de bir hafta sonra uyanıp tamam ertelensın kararı çıktı.... birileri böyle hasta olunca , keşkelerle yaşamaktan bıktık.... insan olup empati kuralım.... Fatih terim geçmiş olsun.... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Pas: Kes sesini bu gs fb yada bşk değil ki federasyonun iş bilmemezliği tek adamla yönetilirsen işte bu olur liyakat ortadan kalkar 0 0 Yayından Kaldır
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