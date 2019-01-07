Son Dakika Haberleri: Galatasaray İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Galatasaray İkinci Devre Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Antalya Belek'te sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleşen idmanda zaman zaman yoğun yağış etkili oldu. Antrenman düz koşu ile start aldı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirirken, yarı sahada yapılan çift kale maç ile idman sona erdi. Antrenmanın son bölümünde yoğun bir dolu yağışı gerçekleşti.

Antrenmanda Maicon, sol topuğunda ağrı hissettikten sonra ağrısının ilerlememesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak kenara geldi. Dün akşam kampa katılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise idmanda yer aldı.

Galatasaray yarın saat 15.00'te Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman

Genel detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:34 Kaynak: DHA

Fatih Terim, Belek, Galatasaray, Spor
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