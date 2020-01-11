Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor'u 1-0'la geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor'u 1-0'la geçti - Son Dakika Spor

Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor'u 1-0'la geçti

6 saat önce

Ligin ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor'u 1-0'la geçti, System.String[]

Ligin ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların kamp yaptığı otelde oynanan maça teknik direktör Fatih Terim; Okan, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Ömer, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda ve Falcao ilk 11'i ile başladı. Adana Demirspor ise sahaya; Kurtuluş, Vedat, Adil, Rassoul, Tayyip, Hasan, Traore, Volkan Şen, Erkan Zengin, Aosman ve Gladky 11'i ile çıktı.

GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, mücadelenin 7'inci dakikasında 1-0 öne geçti. Falcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ömer, ortasını ceza yayı içindeki Feghouli'ye gönderdi. Topla buluşan Feghouli güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARI TAKIM DEĞİŞTİ

İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adam ikinci yarının başında oyuna, Berk, Taylan, Selçuk, Lemina, Adem, Jimmy Durmaz, Sekidika, Donk, Emin, Saracchi ve Şener'i dahil etti. Terim maçın sonuna doğru ise Sekidika'nın yerine ise Emre Mor'u oyuna aldı.

Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:11 Kaynak: DHA
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