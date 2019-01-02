Galatasaray İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
28 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda anatomik adaptasyon çalışması yapıldığı belirtildi.
Her oyuncunun kendi nabız aralığına göre koşu yaptığı idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:29 Kaynak: AA
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Galatasaray İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
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