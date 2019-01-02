Son Dakika Haberleri: Galatasaray İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

28 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda anatomik adaptasyon çalışması yapıldığı belirtildi.

Her oyuncunun kendi nabız aralığına göre koşu yaptığı idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
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