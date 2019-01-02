Galatasaray, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Galatasaray
, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk çalışmasında anatomik adaptasyon antrenmanı yaptı. Antrenmanda her bir oyuncu kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:53 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Roofe'yi İstemesi, Leeds Taraftarını Çıldırttı: Onlar Düşmanımız, Oyuncu Satmayın
Fransız Basınına Konuşan Younes Belhanda, Takımdan Ayrılacağı İddialarını Yalanladı
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Serdar Aziz Antrenmana Alınmadı
Futbolcu Laure Merrin, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiriyor