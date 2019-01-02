Son Dakika Haberleri: Galatasaray, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Galatasaray, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk çalışmasında anatomik adaptasyon antrenmanı yaptı. Antrenmanda her bir oyuncu kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
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