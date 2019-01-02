Galatasaray, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.
Galatasaray
, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk çalışmasında anatomik adaptasyon antrenmanı yaptı. Antrenmanda her bir oyuncu kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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