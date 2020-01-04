Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanına salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışması yapıldı.

İzinli olan Yuto Nagatomo, yarın sabah İstanbul'a gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Sarı kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:16 Kaynak: DHA
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