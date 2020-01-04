Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda izinli olan Yuto Nagatomo yer almadı. Japon futbolcu, yarın İstanbul'a gelerek çalışmalara katılacak.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Club Brugge, Diagne'yi kamp kadrosuna almadı
Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı Saracchi yarım sezon için Galatasaray'dan 800 bin euro alacak Galatasaray'da Arda krizi! Terim ile Cengiz arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Son Dakika Haberleri
01:54 Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı - Son Dakika Spor
01:02 Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider kapattı - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu - Son Dakika Spor
23:19 TOFAŞ 110-68 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Son Dakika Spor
23:19 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 04:54:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]