Son Dakika Haberleri: Galatasaray, İkinci Yarı Hazırlıklarına Devam Etti

Galatasaray, İkinci Yarı Hazırlıklarına Devam Etti

23 dakika önce

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, İkinci Yarı Hazırlıklarına Devam Etti, System.String[]
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Günün ilk antrenmanında her sarı kırmızılı oyuncu, kendi nabız aralığına göre aerob koşu gerçekleştirdi. Akşam yapılan ikinci antrenmana ise koordinatif hareketlerle başlandı. Daha sonra topla ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar üzerinde durulurken ana bölümde sınırlı alanda dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan akşam antrenmanı öncesi, Muğdat Çelik'in doğum günü kutlandı.

Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:12 Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
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