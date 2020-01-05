Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru antremana katıldı.

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:19 Kaynak: AA
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