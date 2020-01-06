Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam idmanında sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde çift kale 11'e 11 taktik oyun oynandı.

Leipzig takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Marcelo Saracchi, günün ikinci antrenmanında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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