Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise 19 yaş altı takımıyla 11'e 11 çift kale taktik oyun oynadı.

Oyunculardan Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı'nın doğum günü takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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