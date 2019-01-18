Galatasaray İkinci Yarının Perdesini Ankaragücü ile Açıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde mücadele edeceği MKE Ankaragücü ile ligde 96. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde mücadele edeceği MKE Ankaragücü ile ligde 96. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 60'a 17 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Ankaragücü ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.



96. randevu



Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi. SCimbom, söz konusu müsabakalarda 60 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 18 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 196 gole, başkent ekibi 82 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aslan 3-1 kazanmıştı.



Aslan evinde geçit vermiyor



Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde Türk Telekom Stadyumu'nda son 28 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Geride kalan müsabakalarda Aslan, 23 defa galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı. Cimbom, ligde evinde en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.



Marcao ve Emre ilk maçına hazırlanıyor



Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Marcao ile Emre Taşdemir, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. İki futbolcu Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Ankaragücü maçında takımdaki yerlerini alabilecek.



Belhanda ceza sınırında



Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde Faslı futbolcu Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda, Ankaragücü karşılaşmasında kart görmesi durumunda 19. haftada deplasmandaki Göztepe mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.



Nagatomo milli takımda



Sarı-kırmızılıların Japon futbolcusu Yuto Nagatomo ise ülkesinin Asya Şampiyonası kadrosunda yer alıyor. Devre arasında kulüp bulmaları istenen Eren Derdiyok ile Serdar Aziz de Ankaragücü maçında olmayacak.



Düdük Alper Ulusoy'da



İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Koray Gençerler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak. - İSTANBUL

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