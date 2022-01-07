Üye Girişi
Galatasaray ikinci yarıya Giresunspor maçı ile başlıyor - Son Dakika

Galatasaray ikinci yarıya Giresunspor maçı ile başlıyor

07.01.2022 10:07
Galatasaray ikinci yarıya Giresunspor maçı ile başlıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmayla ligde 14. kez rakip olacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmayla ligde 14. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 6-2'lik üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 19 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde devre arasına giren Galatasaray, ikinci yarıya Giresunspor galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılarak seri yakalayıp puan tablosunda üst taraflara yükselme hedefinde.

14. RANDEVU

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak ligin ilk yarısında karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aslan bu 9 mücadelede rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray ligde evinde son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve 2-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY'DA 11 EKSİK

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesinde birçok eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda korona virüs izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, sakatlıkları olan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezaları bulunan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao mücadelede forma giyemeyecek.

Takımda ayrıca Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal'ın da korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Giresunspor ile oynayacakları mücadele öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu, Victor Nelsson ve DeAndre Yedlin sarı kart görmeleri halinde 21. haftada deplasmana oynayacakları Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Giresunspor maçını hakem Arda Kardeşler'in yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek. Bursa Bölgesi Hakemi Arda Kardeşler, şimdiye kadar 185 karşılaşma yönetti. Bu maçların yüzde 52'sini ev sahibi, yüzde 24'ünü ise deplasman takımları kazandı.

(Oğuzhan Ort-İHA)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray ikinci yarıya Giresunspor maçı ile başlıyor - Son Dakika


Fenerbahçe eski başkanı koronavirüse yakalandı! Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe eski başkanı koronavirüse yakalandı! Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı         
10:11
DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor         
10:06
Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü         
10:03
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15

Son Dakika Haberleri
10:08 İneği buzağı doğuran adam, ağlayarak yardım istiyor
10:06 DSÖ: Omicron son varyant olmayacak, virüs evrim geçirmeye devam ediyor
10:03 Son dakika: Kazakistan'daki olaylar kripto para piyasasını da etkiledi! Bitcoin 41 bin dolar seviyelerine kadar düştü
10:01 Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı
09:55 Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı
09:54 Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu
09:46 İnekler, sanal gerçeklik ile tanıştı! Aksaraylı üretici, süt verimini yükseltmeyi amaçlıyor
09:36 Mucize bebek için hastaneden ''anne sütü'' istendi! Yaşam mücadelesinin 5'inci gününde
09:23 Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası
09:18 Avustralyalı adam, yapay zeka robotu ile evlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 10:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ikinci yarıya Giresunspor maçı ile başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement