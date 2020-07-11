Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

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Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.


Ankara'daki maçlar


Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı.


Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu.


İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı.


Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.


En farklı skorlu galibiyetler


Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.


MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.


MAÇTAN BİLGİLER


Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.


Son 7 haftada aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan sarı-kırmızılı takım, ligde kalma ümitleri azalan başkent temsilcisine konuk olacak.


Haftaya 52 puanla 5. sırada giren Galatasaray, Ankara'dan 3 puanla dönerek Avrupa kupalarına katılım potasında kalmak istiyor.


Ligde 26 puanla sonuncu sırada yer alan MKE Ankaragücü ise kazanarak üst sıradaki takımlara yaklaşmak için mücadele edecek.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.


Galatasaray'da önemli eksikler


Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak.


Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve cezalı olan Sofiane Feghouli, başkentte sahaya çıkamayacak.


Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta görev yapamayan Radamel Falcao'nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.


İki futbolcu kart cezası sınırında


Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.


Son 7 maçını kazanamadı


Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi.


Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.


Ligde ilk 2 şansı bulunmuyor


Galatasaray, son 3 haftasına girilen Süper Lig'de ilk 2'ye girme şansını kaybetti.


Ligde son 7 haftada kazanamayarak şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 14, ikinci Trabzonspor'un ise 10 puan gerisine düştü.


Galatasaray, kalan maçlarını kazansa bile bordo-mavili ekibi yakalama şansı bulunmuyor.


Ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un CAS mücadelesini kazanması durumunda iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalacak.


MKE Ankaragücü, Galatasaray, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:21 

Son Dakika Spor Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda - Son Dakika Spor
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