Galatasaray ile Ankaragücü rekabetinde 97. randevu! - Son Dakika
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Galatasaray ile Ankaragücü rekabetinde 97. randevu!

6 saat önce

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor.

Galatasaray ile Ankaragücü rekabetinde 97. randevu!, System.String[]

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.


Galatasaray'ın ligde attığı 202 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.


Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 3-1, evinde de 6-0'lık skorlarla kazandı.


- Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar


Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.


İki takım şimdiye dek İstanbul'da 47 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.


Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.


- En farklı skorlu galibiyetler


Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.


MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.


MKE Ankaragücü, Galatasaray, İstanbul, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:06 
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