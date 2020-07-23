Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi. Galatasaray son 4 maçı kazandı Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı. Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi. Antalya'daki maçlar Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum

Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı

Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti

Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak

Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü

TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması: Kalan ödemeler sezon sonunda tamamlanacak

Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı

Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti

İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti