Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in fikri önderliğinde, Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."