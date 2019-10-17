Galatasaray ile Boğaziçi Üniversitesi protokol imzaladı

Galatasaray Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi arasında "Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulmasını öngören mutabakat zaptı ve kurucu heyet protokolü imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen imza törenine, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir, Galatasaray Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve BÜDOTEK- Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üner katıldı.

Yapılan anlaşma ile Teknopark'ın, Galatasaray Kulübünün Mecidiyeköy'deki binasında, ardından da Seyrantepe'de kurulması planlanan spor salonunun tasarlanan bölümlerinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

İmza töreninin ardından Mustafa Cengiz ve Mehmed Özkan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Başkan Cengiz, kurulacak Teknopark'ın spor ile teknolojiyi buluşturacağını, şirketleri ve girişimcileri bir araya getireceğini söyledi.

Türk sporu için çok önemli bir imza attıklarını aktaran Mustafa Cengiz şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki yıldır konuştuğumuz ve çaba gösterdiğimiz Teknopark projesinin çok önemli bir adımını Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmed Özkan ile imzalamış bulunuyoruz. Bülent Bey, İlber Bey ve Mehmet Akif Bey'e de teşekkür ediyorum. Bugün şu açıdan çok önemli, Teknopark projemiz sadece Galatasaray'a ya da gelişmekte olan Türk teknolojisine değil, dünyada ilk defa bir spor kulübü Teknopark projesine giriyor. Bu çok önemli bir adım. Biz bu fikrimizi UEFA'ya sunduğumuzda onlar da bunu çok takdir etti. Galatasaray her zaman ilklerin ve enlerin camiası olmuştur. Bunu da Boğaziçi Üniversitesi gibi tarihi, değerli, saygın bir kurumla yapmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle hem Boğaziçi camiasına hem de Sayın Rektörüm Mehmed Bey ile Bülent Bey'e tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Bunun hayırlara vesile olmasını ve bu anlaşmanın tamamına ermesini diliyorum."

Boğaziçi Üniversitesi olarak yapılan anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Prof. Dr. Mehmed Özkan şu sözleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada ülkemizin yaptığı atılımlara bakacak olursak teknolojinin birçok alanında varlık gösteriyor. Bu varlığın da ülkenin bağımsızlığı açısından ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. E-spor alanındaki Teknopark yatırımı da bizim stratejik yaklaşımımızda tematik Teknoparklardan güçlü bir tanesi ve iyi bir fırsat olarak karşımıza çıktı. Bu fırsatı Galatasaray Kulübü gibi güzide bir kurumla birlikte götürmenin keyfi, onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. E-spor sadece oyun platformları geliştirmek değil. O teknolojinin arka planlarında çok ileri teknolojiler ve simülasyonlardan tutun da yapay zeka ve robotlara kadar çok büyük gelişme ile uygulama alanları açmış olacak. Ülkemizin kalkınmasına ve dünyaya açılmasında çok büyük faydalar sağlayacaktır. Galatasaray Kulübü'nün sunduğu imkan ve yaklaşım, bizim yaklaşımımızla doğrudan örtüştüğü için çok başarılı ilerlemeler kaydediyoruz. Kısa zamanda da etkilerini hep birlikte göreceğiz."

Kurulacak Teknopark'ın öncelikli olarak, spor ve teknolojinin birbirine temas ettiği her alanda teknoloji geliştirecek şirketleri ve girişimcileri bir araya getirmeyi amaçladığı bildirildi.

Protokol sonrası çalışmalar tamamlandıktan sonra, Teknopark'ın kuruluş işlemlerinin sonuçlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılacağı da aktarıldı.