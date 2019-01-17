Galatasaray ile Boluspor Arasındaki Maçların Tarihleri Belli Oldu
2 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda Boluspor
ile Galatasaray
arasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamada, Bolu Atatürk
Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Boluspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu birinci maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te aynı statta oynanacak.
Daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor rövanş karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom
Stadı'nda yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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