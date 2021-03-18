Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda

18.03.2021 10:01
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Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 39 lig maçından 26'sını Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 89 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip geldi.

Rizespor deplasmanda 1 kez kazandı

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında tek yenilgi aldı.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 19 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 46 golüne, Çaykur Rizespor 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'daki 19 lig maçının tamamında gol atarken, 10'unda kalesini gole kapattı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 39 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 39 maçın 36'sında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

Galatasaray, İstanbul, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda - Son Dakika Spor


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