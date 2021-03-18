Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda

18.03.2021 10:35
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Galatasaray, yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 26-6 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 61 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 89 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan 33 gol atarken, 9 gol yedi. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

RADAMEL FALCAO'DAN 2 MAÇTA 3 GOL

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından iyi döndü. Yıldız futbolcu ligde oynadığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 35 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon 12 müsabakada görev aldı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI, 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından dolayı maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babael, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak.

Sakatlığını atlatan Ryan Donk hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

FATİH TERİM: 2 - BÜLENT UYGUN: 0

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Terim, sarı-kırmızılıların başında yer alırken, Uygun ise Gaziantepspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan iki karşılaşmayı da Fatih Terim'li Galatasaray kazandı. Galatasaray, 28 Nisan 2013 tarihinde Gaziantep'te oynanan ilk maçı 1-0, 19 Ağustos 2013'te İstanbul'daki mücadeleyi de 2-1'lik skorla kazandı.

VOLKAN BAYARSLAN YÖNETECEK

Galatasaray ile Rizespor arasında oynanacak olan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

İstanbul bölgesi hakemi olan Volkan Bayarslan, Süper Lig'de 49 maçta düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 16'sını ev sahibi, 18'sini ise deplasman takımları kazandı. 15 maç ise berabere sona erdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda - Son Dakika Spor


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