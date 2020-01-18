Galatasaray ile Denizlispor 40. maça çıkıyor

Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi.

Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor , Süper Lig'de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak.

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