Galatasaray ile Denizlispor 40. maça çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray ile Denizlispor 40. maça çıkıyor - Son Dakika Spor

Galatasaray ile Denizlispor 40. maça çıkıyor

6 saat önce

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak.

Galatasaray ile Denizlispor 40. maça çıkıyor, System.String[]

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü.

Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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