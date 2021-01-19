Galatasaray ile Denizlispor 41. maça çıkıyor

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 20 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor , Süper Lig'de yarın 41. kez birbirlerine rakip olacak.

Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor

NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede