Son Dakika Haberleri: Galatasaray ile Denizlispor'dan dostluk mesajı
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Galatasaray ile Denizlispor'dan dostluk mesajı

15 dakika önce

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizli'de oynanacak Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçı öncesi iki kulüp, sosyal medya hesaplarından dostluk mesajları yayımladı.

Galatasaray ile Denizlispor'dan dostluk mesajı, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizli'de oynanacak Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçı öncesi iki kulüp, sosyal medya hesaplarından dostluk mesajları yayımladı.
Denizlispor Kulübü, sarı-kırmızılıların Denizli'ye gelişinin ardından sosyal medya hesabından "Şehrimize hoş geldiniz. Dostluk içinde bir 90 dakika geçmesi dileğiyle." mesajını paylaştı.
Galatasaray Kulübü de bu mesaja "Biz Denizli'ye hoş geldik, siz de Süper Lig'e... Dostça bir mücadele olsun, iyi olan kazansın!" şeklinde yanıt verdi.
Yukatel Denizlispor ile Galatasaray, yarın Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında saat 20.30'da karşılaşacak.
Galatasaray, Denizlispor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:05 Kaynak: AA
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