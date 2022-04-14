Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'daki çocuklara yardım için özel maç yaptı - Son Dakika
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Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'daki çocuklara yardım için özel maç yaptı

14.04.2022 18:59
Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'daki çocuklara yardım için özel maç yaptı

Galatasaray ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibi, bu ülkede yaşanan savaşta zarar gören çocuklara yardım için özel maçta karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibi, bu ülkede yaşanan savaşta zarar gören çocuklara yardım için özel maçta karşı karşıya geldi. Ukrayna ekibi, müsabakayı 3-1 kazandı.

Nef Stadı'nda "Barış için maç" sloganıyla oynanan ve hakemler Mehmet Türkmen, Ogün Kamacı ve Ferdi Karadoruk'un yönettiği müsabakaya Galatasaray, Inaki Pena, Sacha Boey, Semih Kaya, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

Dinamo Kiev ise karşılaşmaya Bushchan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivchsrenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalski, Antyukh, Besedin ile çıktı.

Karşılaşmada Dinamo Kiev'in gollerini 14. dakikada Buyalski, 28. dakikada Besedin ve 80. dakikada Tsygankov atarken, Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımda genç oyuncular Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Emir Tintiş, Işık Kaan Arslan, Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov ve Zeki Mert Saki, maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Burak Elmas, Mircea Lucescu ile bir araya geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bir dönem sarı-kırmızılı takımı da çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile maç öncesinde bir araya geldi.

Elmas ile tecrübeli teknik adam, saha kenarında bir süre sohbet etti.

Rumen teknik adam, Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau ile de bir süre saha kenarında konuştu.

Ukraynalı bazı futbolseverlerin de statta takip ettiği müsabaka öncesinde, Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dinamo Kievli futbolcular, maç öncesindeki seremoniye Ukrayna bayrağıyla çıktı.

Taraftardan Torrent'e tepki

Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada sarı-kırmızılı takımın yediği ikinci golden sonra teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla İspanyol teknik adamı istifaya davet etti.

Karşılaşma sonrasında taraftarlar, tribünleri gezen iki takım futbolcularını da alkışladı.

Öte yandan, müsabaka için 6 bin 726 bilet satışı yapıldığı açıklandı.

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Dinamo Kiev, Galatasaray, Ömer Bayram, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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