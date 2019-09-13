Son Dakika Haberleri: Galatasaray ile emlak konut arasındaki iş birliği sona eriyor
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Galatasaray ile emlak konut arasındaki iş birliği sona eriyor

29 dakika önce

Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile Riva ve Florya arazilerini kapsayan, 2016 yılında yapılan protokolün feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray ile emlak konut arasındaki iş birliği sona eriyor, System.String[]

Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile Riva ve Florya arazilerini kapsayan, 2016 yılında yapılan protokolün feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."


Galatasaray, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:39 Kaynak: DHA
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