Galatasaray ile Fatih Karagümrük 13. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 13. randevuda

17.12.2020 09:29
Galatasaray ile Fatih Karagümrük 13. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında birbirine rakip olacak Galatasaray ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 13. haftasında birbirine rakip olacak Galatasaray ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde Galatasaray ile Fatih Karagümrük daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 1 kez kazanabildi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki rekabette Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 9 golle karşılık verdi.

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 6 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 15 gol atarken, 6 gole engel olamadı.

Fatih Karagümrük, lig tarihinde Galatasaray'a karşı aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda sahasında 1-0'lık skorla elde etti.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibini 2 kez 4 farklı mağlup etti.

İki takım arasındaki 12 müsabakada bariz üstünlüğü bulunan sarı-kırmızılılar, en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük, tek galibiyetini 1-0'lık skorla elde etti.

İki ekibin rekabetinde en çok görülen skor 3'er kez ile 3-2 ve 1-0 oldu. İki maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Birer kez de 3-0 ve 2-1'lik skor oluştu.

Son randevu yaklaşık 37 yıl önce

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, ligde yaklaşık 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım Süper Lig'de son olarak 29 Ocak 1984'te karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini konuk ettiği müsabakadan 3-2 galip ayrılmıştı.

İki takım arasındaki maçlar

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında sezonlara göre oynanan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

SezonGalatasaray'ın sahasıF. Karagümrük'ün sahası
1959 1-0 2-3
1959-1960 2-1 1-0
1960-1961 3-0 0-0
1961-1962 0-0 2-3
1962-1963 1-0 1-5
1983-1984 3-2 0-4

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Fatih Karagümrük 13. randevuda - Son Dakika Spor


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