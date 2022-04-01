Galatasaray ile Fatih Karagümrük 16. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 16. kez rakip olacak. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 9 defa kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise rakibini 2 kez mağlup etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 38 puanla 15. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 43 puanla 9. sırada yer alıyor.

16. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon sahasında 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 15 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Aslan, bu mücadelelerde rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü. Cimbom evinde son olarak Beşiktaş ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 mücadelede 3 galibiyet elde ederken, 2 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı yendi. Aslan bu iki mağlubiyeti de Konyaspor ve Gaziantep FK karşısında aldı.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Fernando Muslera ile Emre Kılınç, Karagümrük karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Galatasaray'da milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed oynayamayacak. İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey'in de karantinası bugün tamamlanıyor.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.

(Oğuzhan Ort-İHA)