Galatasaray ile Fenerbahçe 392. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Fenerbahçe 392. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 392. kez rakip olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe 392. randevuda, System.String[]

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 392. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146'ya 124 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında 111 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe, 392. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 124 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 121 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 536 golüne, Aslan 488 golle karşılık verdi.

LİGDE 127. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 126 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 34 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 42 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA 6 BERABERLİK ÇIKTI

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 2, sarı-kırmızılılar 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 4'ü eşitlikle tamamlanırken, 1 kez de Galatasaray kazandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray ile Fenerbahçe 392. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Fenerbahçe 392. randevuda - Son Dakika Spor

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