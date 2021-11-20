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Galatasaray ile Fenerbahçe 394. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Fenerbahçe 394. randevuda

20.11.2021 09:30
Galatasaray ile Fenerbahçe 394. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 394. kez rakip olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 394. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146'ya 125 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 13. haftasında 112 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Nef Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe, 394. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 536 golüne, Aslan 489 golle karşılık verdi.

LİGDE 129. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 128 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA 6 BERABERLİK ÇIKTI

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 3'ü eşitlikle tamamlanırken, 2 kez de Galatasaray kazandı.

GALATASARAY RAKİBİNE 4 YILDIR YENİLMİYOR

Galatasaray son oynanan derbilerde Fenerbahçe'ye karşı yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilere en son 23 Nisan 2017 tarihinde oynanan derbide mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından oynanan 8 derbide Galatasaray 2 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Galatasaray ile Fenerbahçe 394. randevuda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray ile Fenerbahçe 394. randevuda - Son Dakika


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