Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 2. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın oynanacakları karşılaşma ile birlikte lig tarihinde 2. kez rakip olacak. İlk müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 27 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetin ardından aldığı 33 puanla 9. sırada bulunuyor.

LİGDE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bugüne kadar 1 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında oynanan o müsabakayı sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

EVİNDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Türk Telekom Stadyumu'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Cimbom, oynadığı 8 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı. Aslan sahasındaki son karşılaşmada Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

SON 3 MAÇTA 2 PUAN ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maç üst üste kazandıktan sonra son 3 maçta galip gelemedi. Aslan ligde oynadığı son 3 müsabakada Sivasspor ile 2-2 Beşiktaş ile 0-0 berabere kalırken, Rizespor'a da 2-0 mağlup oldu.

MUSLERA, ANDONE VE MARCAO SAKAT

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Rumen golcü Florin Andone, geçtiğimiz hafta Rize deplasmanın sakatlanmıştı. İki futbolcu sezonu kapadı. Brezilyalı futbolcu Marcao da geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlık geçirmişti.

MUSLERA'NIN YOKLUĞUNDA KALE OKAN'DA

Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından gözler Okan Kocuk'a çevrildi. Ligin geri kalanında sarı-kırmızılıların kalesini 24 yaşındaki file bekçisi koruyacak. Kocuk bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 müsabakada görev aldı.

DONK VE ADEM BÜYÜK CEZALI

Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Ryan Donk, bu hafta için cezalı duruma düştü. Adem Büyük de çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maç ile cezalandırıldı. İki futbolcu da Gaziantep müsabakasında takımının yanında olamayacak.

DEFANSTA ALTERNATİFLER AZALDI

Ryan Donk'un kart cezasından dolayı Galatasaray'ın defans ortasındaki alternatifleri azaldı. Sarı-kırmızılılarda savunmada Marcao'nun da sakatlığı devam ederken, Teknik Direktör Fatih Terim'in elinde, o bölgede oynayabilecek Ahmet Çalık ile 17 yaşındaki futbolcu Emin Bayram bulunuyor. Orta saha oyuncusu Mario Lemina da defans için alternatif isimlerin içinde yer alıyor. Lemina, Rize maçının ikinci yarısında o bölgede görev yapmıştı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mariano, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada dış sahada Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 27 haftada sadece 22 gol yedi. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri de 44 kez havalandırdı.

DÜDÜK ALPER ULUSOY'DA

İki takım arasında oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. İzmir bölgesi hakemi bugüne kadar Galatasaray'ın 9 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)