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Galatasaray ile Gençlerbirliği 95. randevuda

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 95. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Gençlerbirliği 95. randevuda, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52'ye 22 üstünlüğü bulunuyor.


Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi ise 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 2 puanla son sırada bulunuyor.


95. randevu


Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 94. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.


7 günde 3. maç


Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta ligde evinde Fenerbahçe ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Paris Saint Germain'i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı.


Aslan milli araya moralli girmek istiyor


Bu hafta oynanacak maçların ardından liglere milli ara verilecek. Galatasaray da bu araya Gençlerbirliği galibiyetiyle girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar eylül ayındaki milli ara öncesinde yine bir deplasman karşılaşmasında Kayserispor ile mücadele etmişti. Aslan gollü geçen maçı 3-2 kazanmıştı.


Son 4 maç 3 beraberlik, 1 mağlubiyet


Galatasaray, oynadığı son 4 resmi müsabakadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge ile berabere kalan Aslan, Paris Saint Germain'e ise mağlup oldu. Cimbom son galibiyetini 4. haftada evinde oynadığı Kasımpaşa karşısında aldı.


3 futbolcu sınırda


Galatasaray'da Gençelerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Marcao ve Mariano sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 8. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.


Düdük Halil Umut Meler'de


Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev alacak. İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, daha önce 11 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Meler'in yönettiği 11 maçta sarı-kırmızılılar; 9 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez beraberlik aldı. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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