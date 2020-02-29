Galatasaray ile Gençlerbirliği 96. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Gençlerbirliğ ile ligde 96. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 51-23'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.



Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 45 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Başkent ekibi ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda aldığı 27 puanla 10. sırada bulunuyor.



96. randevu



Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.



7 maçlık galibiyet serisi var



Süper Lig'de son 7 maçından galip ayrılan Galatasaray, bu seriyi Gençlerbirliği karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Aslan söz konusu müsabakalarda 21 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.



Evinde 6 maçtır yenilmiyor



Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Cimbom, oynadığı 6 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.



Ligin en az gol yiyen takımı



Ligin ikinci yarısında çıkış yapan Galatasaray, savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada 18 gol yedi ve bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom'un bu performansında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da payı çok büyük.



Belhanda cezalı, Adem ve Feghouli sınırda



Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Faslı futbolcu Younes Belhanda, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Adem Büyük ile Sofiane Feghouli de sarı kart ceza sınırında. Adem ile Feghouli, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri durumunda, 25. hafta deplasmandaki DG Sivasspor karşısında takımını yalnız bırakacak.



Düdük, Arda Kardeşler'de



Galatasaray - Gençlerbirliği mücadelesinde hakem Arda Kardeşler görev alacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Onur Özütoprak üstlenecek. VAR'da Suat Arslanboğa, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.



Bursa Bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bugüne kadar Galatasaray'ın 4 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL