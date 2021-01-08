Galatasaray ile Gençlerbirliği 97. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 97. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 96 maçta sarı-kırmızılılar 52, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 164 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 33-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.
İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 98 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.
Galatasaray, evindeki son 6 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.
Kaynak: AA
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