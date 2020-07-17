Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Göztepe maçı ile birlikte İzmir ekibine karşı ligde 56. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Göztepe maçı ile birlikte İzmir ekibine karşı ligde 56. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın 30-12 üstünlüğü bulunuyor.

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Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul temsilcisi 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda toplandığı 52 puanla beşinci sırada yer alıyor. İzmir ekibi ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 beraberlikle aldığı 39 puanla 10. sırada bulunuyor.

56. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 55 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom 30 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 81 golüne Göztepe 38 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

40 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar son dönemde berabere bitmiyor. İki takım son 13 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 13 maçta Aslan 11 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

ASLAN'DA GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazandığı 8 maçın ardından oynadığı 8 maçta 3 puana ulaşamadı. Bu 8 mücadelede de 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, son galibiyetini 1 Mart'ta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık skorla elde etti. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne de mağlup oldu.

SEZONUN SON İÇ SAHA MAÇI

Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle beraber bu sezon sahasındaki son maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde daha önce iç sahada oynadığı 16 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Cimbom 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Ömer Bayram sınırda olan isimler. Bu 4 futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde son hafta deplasmandaki Antalyaspor müsabakasında takımının yanında olamayacak.

Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezası biten Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

DÜDÜK KORAY GENÇERLER'DE

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

(İHA)

Galatasaray, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda - Son Dakika
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