Son Dakika Haberleri: Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda
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Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda

9 dakika önce

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 31. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda, System.String[]

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 8 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

Türk Telekom, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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