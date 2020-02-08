Galatasaray ile Kasımpaşa 32. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Kasımpaşa 32. randevuda

6 saat önce

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa 32. randevuda, System.String[]

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.

Kasımpaşa'daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

Türk Telekom, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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