Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda

22.11.2020 11:01
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Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor ile ligde 49. kez karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor ile ligde 49. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 31-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.30'da sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Kayseri ekibi ise 2 galibiyet, 5 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor.

49. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 108 golüne, Kayseri temsilcisi 37 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Kayseri'de 3-2, İstanbul'da 4-1'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

3 maçlık galibiyet seri var

Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakadan da galip ayrılan Galatasaray, bu istatistiğini Kayserispor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte BB Erzurumspor ve DG Sivasspor'u deplasmanda, MKE Ankaragücü'nü de sahasında mağlup etmeyi başardı. Bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde2 gol gördü.

İç sahada 4 maçta 2 galibiyet aldı

Galatasaray ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

Milli ara yaramadı

Galatasaray'da milli ara yaramadı. Sarı-kırmızılılarda milli arada 4 futbolcu sakatlanırken, 5 oyuncu da korona virüse yakalandı. Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao sakatlık yaşadı. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile ismi açıklanmayan 2 futbolcunun da korona virüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Kayserispor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. 2 futbolcu sarı kart görmeleri halinde deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Fatih Terim: 7 - Samet Aybaba: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim'in Aybaba'ya 7-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 4 maç da berabere sona erdi. Bu maçlarda Fatih Terim Galatasaray'ın başında olurken, Samet Aybaba ise MKE Ankaragücü, Vanspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Sivasspor ve Bursaspor ile sahaya çıktı.

Maçta Turgut Doman düdük çalacak

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman'ın yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

Eskişehir Bölgesi hakemi olan Turgut Doman, Süper Lig seviyesinde bugüne kadar 2 mücadele düdük çaldı. - İSTANBUL

Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda
Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda - Son Dakika Spor


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