Galatasaray ile Medipol Başakşehir 24. randevuda

Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 34 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Galatasaray, son 11 maçta 3 kez kazandı

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 11 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

Söz konusu dönemdeki maçlardan 3'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir'in evindeki maçlar

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 11 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son müsabaka berabere bitti.

Altısı Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 20, konuk Galatasaray 13 gol attı.