Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda - Son Dakika Spor

Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda

6 saat önce

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda, System.String[]

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Sivas'taki maçlar

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 25 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

Rakibi karşısında ligde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 2'sinden ise galip ayrıldı.

Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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