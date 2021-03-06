Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 29 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 64 golüne, Sivasspor 37 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı. Galatasaray'ın İstanbul'da puan kaybı yok Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 35 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi.

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı