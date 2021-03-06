Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda

06.03.2021 09:07
Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda, System.String[]

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 30. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 29 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 64 golüne, Sivasspor 37 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray'ın İstanbul'da puan kaybı yok

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı maçlarda puan yitirmedi.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 14 Süper Lig müsabakasında da gülen taraf Galatasaray oldu.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 35 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 12 gol atabildi.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda - Son Dakika Spor


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