Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda

06.03.2021 11:03
Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda, System.String[]

Galatasaray ile DG Sivasspor, yarın oynayacakları maç ile birlikte Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile DG Sivasspor, yarın oynayacakları maç ile birlikte Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 19-5 galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda DG Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 57 puan ve averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 11. sırada yer alıyor.

30. randevu

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 64 golüne, Yiğidolar 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Evinde 10 maçlık serisi var

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında oynadığı 10 lig karşılaşmasında yenilmedi. Aslan, 8 kez galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Geride kalan 10 müsabakada 27 gol sevincini yaşarken, kalesinde 4 gol yedi.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan 31 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Cimbom evinde en son BB Erzurumspor ile karşılaştı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada kalesinde 21 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 53 golle, 57 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Mustafa Muhammed cezalı

Galatasaray'da Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'ın kırmızı kart cezası bulunuyor. MKE Ankaragücü karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 23 yaşındaki futbolcuya 1 maç men cezası verdi. Mısırlı futbolcu bu karşılaşma ile cezasını tamamlayacak.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Etebo ve Ryan Babel karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımlar çalışmalara başlayan Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Sivasspor'a karşı oynayabilecek. Sakatlığı devam eden Emre Taşdemir ise kadroda yer alamayacak.

Fatih Terim: 8 - Rıza Çalımbay: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 10 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 8-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

Ali Şansalan yönetecek

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Çanakkale bölgesi hakemi olan Ali Şansalan, Süper Lig'de 39 maç yönetti. Bu maçların 19'unu ev sahibi, 11'ini ise deplasman takımları kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda
Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Sivasspor 30. randevuda - Son Dakika Spor


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