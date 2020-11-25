Mustafa Cengiz: "Baskın seçim yapmadık" - Son Dakika

Mustafa Cengiz: "Baskın seçim yapmadık"

25.11.2020 14:29

Galatasaray ve Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sarı-kırmızılı kulübün kripto parası "$GAL Fan Token"ın, kripto para işlem platformu Paribu'da listeleneceği duyuruldu.

Galatasaray ve Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sarı-kırmızılı kulübün kripto parası "$GAL Fan Token"ın, kripto para işlem platformu Paribu'da listeleneceği duyuruldu.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Paribu Üst Yöneticisi Yasin Oral ve Socios.com Üst Yöneticisi Alexandre Dreyfus katıldı.

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, "Dünyada bizim geleceğimiz gençler ekonomiye yeni bir kavram soktu. Kulüp bazında bu pazara ilk giren ilklerin ve enlerin takımı Galatasaray. Türkiye'de kripto paranın bir borsası oluştu. Taraftarlarımızın kulübe destek olması ve içinde bulunduğumuz bu zor şartlarda yatırımını, varsa tasarrufunu değerlendirmesi önemli. Socios'a verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bizim kulüp olarak başvuracağımız tek makam, bizim camiamız, genel kurulumuz ve tüm bunları kapsayan taraftarımız. Taraftarımıza sesleniyoruz, token alarak hem maddiyatınızı güçlendirin hem de arma aşkını manen de olsa destekleyin. Bu, çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki seçim konusunda soruları da yanıtlayan Cengiz, başkan adaylarının 'baskın seçim' ifadelerini eleştirdi.

Söz konusu konuya sadece güldüğünü aktaran Cengiz, "Önümüzde emsal var. Biz 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. Biz bu arada hocanın da onayıyla Ndiaye'yi aldık, 3 günde. Biz seçim kararını ilan ettiğimizden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Zaten biz 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Kimileri demiş baskın seçim. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Bir önceki yönetim bize 20 gün bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Baskın seçim yapmadıklarını vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru hareket ettiğimiz ortaya çıktı. Aynı anda 3-4 aday çıktı, saat sektirmediler. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne kadar güçlüyse yarış ne kadar zorluysa siz o kadar zorlu olursunuz. Hepsi Galatasaray için var. Etik diyorlar, çok şaşırıyorum. Etiket için çıkmasınlar etik için çıksınlar. Enseyi karartmayın, moralinizi bozmayın. Bizim genç bir nüfusumuz var. Ne anayasa fırlatmalar ne krizler gördük biz. Çok dinamik bir toplumuz. Pandemide insanlık üst üste çalışıyor. İnsanlık bunun üstesinden gelecektir. 3-4 ay içinde bu pandeminin hakkından geleceğimize ve aldığımız tokenların çok değer kazanacağına inanıyorum."

Cengiz, anlaşma gereği "token"ların yüzde 80'inin Galatasaray'a, yüzde 20'sinin ise Socios'a ait olduğunu ve sarı-kırmızılıların 10 milyon "token"ı bulunduğunu aktardı.

Dorukhan Acar ise "Taraftarın en önemli kazanımı, takım kararlarında söz sahibi oluyor. Diğer kulüplerden farklı olarak amatör branşlarda da varız. Bizim tokenımız sadece futbol değil. Taraftarlarımız satın aldığında amatörleri de bize sorabilme şansına sahip oluyor. Taraftarımız yarın itibarıyla token alabilecek. Maddi anlamda da kulübümüze ciddi faydası var, çünkü tokenlar kulübümüzün." diye konuştu.

Dreyfus: "En büyük amacımız, kulüp ve taraftar ilişkisini dijital platforma taşıyabilmek"

Alexandre Dreyfus, projeye 3 sene önce başladıklarını dile getirdi.

Projede Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain gibi büyük takımların bulunduğunu anlatan Dreyfus, şunları kaydetti:

"Tüm dünyadan taraftarların hem kulüplerini desteklemeleri hem de yatırım yapmaları için oluşturulmuş bir platform. Türkiye'de bu konuda ilk iş birliğine gittiğimiz takımın Galatasaray olmasından gurur duyuyoruz. Ayrıca Paribu ile Türkiye'deki en büyük pazara girmekten memnunuz. Artık kulüp ve taraftar ilişkisinin dijitalleşmeye döndüğü dünyada en büyük amacımız, kulüp ve taraftar ilişkisini dijital platforma taşıyabilmek. Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain gibi diğer kulüplerden Galatasaray'ı ayıran, Galatasaray Türkiye'de taraftar anlamında en yüksek kitleye sahip takımlardan biri."

Paribu'nun 2017'den beri Türkiye'de faaliyet gösterdiğine değinen Yasin Oral ise "Türkiye'de yüz binlerce kişiyi kripto parayla tanıştırmış bir firmayız. Paribu'da bu işin birkaç kanadı var. Birincisi doğru paydaşların bir araya gelmiş olması. Burada Socios'un bilgi birikimi çok önemli. Tokenların getirileri olacak ama bunların taraftarla iletişimi sağlaması da gerekiyor. Bunu Socios iyi yapıyor. Bu iletişimin bir parçası olmak gurur verici. Yarın içerisinde alım satımı başlatmayı planlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Toplantının ardından Mustafa Cengiz, Alexandre Dreyfus ve Yasin Oral'a Galatasaray forması hediye etti.

Mustafa Cengiz: Baskın seçim yapmadık
Mustafa Cengiz: Baskın seçim yapmadık
Mustafa Cengiz: Baskın seçim yapmadık
Mustafa Cengiz: Baskın seçim yapmadık

Galatasaray, Taraftar, Türkiye, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mustafa Cengiz: 'Baskın seçim yapmadık' - Son Dakika Ekonomi


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