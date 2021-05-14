Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda

14.05.2021 09:29
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda, System.String[]

Galatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez birbirine rakip olacak.

Galatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 8. kez birbirine rakip olacak.

İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.

İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Ayrıca iki ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.

Son 4 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece 1 gol izni verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u 3 kez konuk etti.

Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi.

Rekabette en farklı skor 3-0

İki takım arasındaki kısa süreli rekabette en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray aldı.

Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk ümitleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, puanlar ve ikili averajın eşitlendiği lider Beşiktaş'ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında kazanması halinde şampiyonluk için Galatasaray'ın genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekiyor.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki 7 maçlık Süper Lig rekabetinde şimdiye kadar 3 golden fazla atılmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisini 1 kez 3-0, 1 kez de 2-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, diğer 5 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'a 1'den fazla gol atamadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda - Son Dakika Spor


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