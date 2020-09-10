Galatasaray ilk hafta maçlarında 42 galibiyet aldı

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 62 sezonda ilk hafta oynadığı karşılaşmalarda 42 galibiyet elde ederken, 12 yenilgi aldı, 8 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 62 sezonda ilk hafta oynadığı karşılaşmalarda 42 galibiyet elde ederken, 12 yenilgi aldı, 8 kez de berabere kaldı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların geride kalan 62 sezonda ligde oynadığı ilk müsabakalarda galibiyet yüzdesi dikkat çekiyor. Aslan oynadığı 62 mücadelede 42 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Galatasaray söz konusu maçlarda 12 yenilgi alırken, 8 kez berabere kaldı. Galatasaray, geçtiğimiz sezon ligin ilk haftasında deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar son 10 açılış maçında ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. - İSTANBUL

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