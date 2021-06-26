Galatasaray ilk hazırlık maçına çıkıyor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra üç grup halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı kırmızılı takım, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Romanya takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

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