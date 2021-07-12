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Galatasaray Kulübünden Yunanistan'da yaşananlarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Kulübünden Yunanistan'da yaşananlarla ilgili açıklama Açıklaması

12.07.2021 21:00
Galatasaray Kulübünden Yunanistan'da yaşananlarla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Yunanistan'a giden futbol takımına yönelik sergilenen olumsuz tutuma tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Yunanistan'a giden futbol takımına yönelik sergilenen olumsuz tutuma tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dostluk havasında, hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da bugün yaşanan olayda, bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır." denildi.

Sarı-kırmızılı kafilenin yapıcı tavırlarına rağmen Yunan yetkililerin zorluk çıkarmaya devam ettiğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığı'mız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti devlet kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz."

Galatasaray, Türkiye, Yunan, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünden Yunanistan'da yaşananlarla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor


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