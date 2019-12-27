Galatasaray, ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Galatasaray, ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk edecek, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 24 puanla haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Antalyaspor ise elde ettiği 14 puanla hafta öncesinde 16. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak.

Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Üç futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

Ligde son 5 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi.

Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.

Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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