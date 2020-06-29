GALATASARAY İLKOKULU'NA BAŞVURU KUYRUĞU - Son Dakika

GALATASARAY İLKOKULU'NA BAŞVURU KUYRUĞU

GALATASARAY İlkokulu'na 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için alınacak olan 50 öğrenci için başvurular başladı.

GALATASARAY İlkokulu'na 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için alınacak olan 50 öğrenci için başvurular başladı. Çocuklarının Galatasaray İlkokulu'nda okumasını isteyen yüzlerce veli başvuru için sıraya girdi.

Galatasaray İlkokulu'na 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için alınacak 50 öğrenci için başvurular İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Lisesi'nde alınmaya başladı. Geçen yıl yaklaşık 10 bin kişinin başvuru yapması nedeniyle Galatasaray Lisesi önünde ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmıştı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle yığılmanın önüne geçmek için randevulu sisteme geçilerek başvurularda  sadece veliler bulundu. Öğrencilerin yer almadığı başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilerek alınacak öğrenciler belirlenecek. .

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HER ANNE BABA GİBİ ÇOCUĞUMUN GALATASARAYLI OLMASINI İSTERİM

Galatasaray Eğitim Kurumlarının Türkiye standartları üzerinde eğitim verdiğini belirten Ömer Karamuk, "Bu sene 50 kişi alınacak. Her anne - baba gibi biz de çocuğumuzun Galatasaraylı olmasını istiyoruz. Türkiye standartlarının üzerinde bir eğitim verdiğini düşünüyorum. Bu nedenle çocuğumun burada okumasını tercih ederim. Kaos yaşanmaması için çocukların gelmemesini özellikle talep ettiler. Bize bu yönde bilgilendirme yapıldı. Biz de uyarıları dikkate alıp yalnız geldik. Başvurular 14 gün boyunca randevulu şekilde sürecek" ifadelerini kullandı.

Derya Çuhacı," Burada okula başlayacak olursa Galatasaray Lisesi'nden de mezun olacak aynı zamanda. Liseyi başka bir yerde okumasına gerek kalmayacak. Eski bir kurum, iki dil öğretiyor. O yüzden burada okumasını istiyorum"  dedi.

Galatasaray İlkokulu'na başvurular 18 Temmuz'a kadar sürecek .

- İstanbul
İstiklal Caddesi, Galatasaray, Türkiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:19 Kaynak: DHA

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